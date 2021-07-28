Первый умерший от штамма “Дельта” украинец – врач, он заразился в Украине – Минздрав

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал 28 июля на брифинге, посвященном этому летальному случаю, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Это по специальности врач. Это мужчина, у которого нет опыта путешествий за границу в течение последних нескольких месяцев. То есть это факт инфицирования именно на территории Украины – или во время исполнения служебных обязанностей, или в домашних условиях”, – сказал он.

По словам Кузина, у умершего были сопутствующие заболевания. По данным телеканала “Киев”, мужчина скончался в Александровской больнице столицы.

Всего в Украине на 28 июля подтверждено 17 случаев инфицирования штаммом “Дельта”, большинство заболевших посещали Россию, рассказал санврач.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”, впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.

В России, по информации научного центра “Вектор”, вариант “Дельта” широко распространен. В стране в последнее время фиксируют рекордную суточную смертность от коронавируса.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом “Дельта” наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

В Украине подтвердили 2,25 млн случаев инфекции, умерло 52,8 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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