 

Компания Hyundai проводит испытания обновленной Creta

28.07.2021, 21:48, Новости дня
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Южнокорейская компания Hyundai проводит тестовые заезды обновленного кроссовера Hyundai Creta.

Автомобиль удалось запечатлеть на дорожных испытаниях, для которых кузов покрыт защитным камуфляжем. Вместе с тем эксперты выявили ряд сходств с актуальным исполнением Tucson. Изменения коснулись светодиодной оптики, решетки радиатора. Кроме того, разработчики применили модернизированные бамперы, капот и задние фонари.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что новый кроссовер Hyundai Creta получит прежние технические параметры и линейку мотором. Напомним, официальная премьера кроссовера Hyundai Creta прошла 26 июля для российского рынка. Остальные данные об автомобиле пока отсутствуют.



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