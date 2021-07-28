 

Компания Lamborghini выпустит новый гибрид с мотором V12

28.07.2021, 21:48, Новости дня
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Итальянская компания Lamborghini готовится к выходу новой модели, которая получит гибридную установку с мотором V12.

Предполагается, что суммарная мощность автомобиля будет достигать 819 л.с. Вместе с тем официальная премьера автомобиля состоится в 2023 году. С учетом предложенных новшеств, автомобиль станет более тяжелым. Вместе с тем компенсировать массу кузова удастся за счет деталей из углеволокна.

Итальянские разработчики также подготовили в 2022 году несколько новинок, которые базируются на  Huracan и Urus. Остальные характеристики и достоинства моделей  будут сообщены ближе к дате официального выхода. Предполагается, что модель сможет выступить конкурентом для остальных гибридных автомобилей, доступных на рынке.



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