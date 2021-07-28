 

В Харькове “скорая” насмерть сбила пешехода

28.07.2021, 20:56, Новости дня
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По данным полиции, бригада медиков ехала на вызов со включенными световыми и звуковыми сигналами, когда из-за припаркованной на обочине машины на проезжую часть проспекта Любови Малой неожиданно вышел 75-летний мужчина. 

В результате наезда пострадавший получил серьезные травмы. Его забрала другая бригада медиков, но по дороге в больницу мужчина скончался.

Фото: hk.npu.gov.ua

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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