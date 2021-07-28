 

Полиция открыла производство из-за фото мэра города Хорол с советским флагом

28.07.2021, 20:56, Новости дня
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“Полиция начала расследование по факту использования запрещенной символики коммунистического режима. Информацию полиция Полтавской области получила во время мониторинга социальных сетей”, – говорится в сообщении.

Сулаев не уточнил, о каком использовании запрещенной символики идет речь, но тегнул журналиста Александра Рудоманова. Тот недавно отмечал, что 25 июля Сергей Волошин вместе с друзьями праздновал День Военно-морского флота и они фотографировались с флагом Военно-морских сил СССР.

https://www.facebook.com/sasko.laps/posts/10209105085941422

В посте мэр Хорола, бывший моряк, председатель общественной организации моряков “Шторм”, писал о традиции празднования Дня Военно-морского флота, сообщает местное издание “Коло”. “Подняли флаг, на торжественном построении приветствовали новых членов организации “Шторм”, помянули товарищей, которые покинули этот мир. Рад, что атмосферу праздника с нами разделили и жители Вишняков и Хорола, которые приветливо махали участникам нашего автопробега”, – написал Волошин. 

Сейчас мэр уже удалил снимки из своей учетной записи.

Контекст:

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.

За изготовление, распространение и публичное использование символики коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины) предусмотрено уголовное наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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