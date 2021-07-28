 

Коваленко о возможной отставке с должности главы Черниговской ОГА: Я никуда не ухожу

28.07.2021, 20:56, Новости дня
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Коваленко 22 июля дала интервью изданию “ГОРДОН”, а сегодня ее увольнение согласовал Кабмин. 

Чиновница сказала, что это решение президента. 

“Я никуда не ухожу, остаюсь в команде. Это решение президента. Я его не комментирую, а как член команды соглашаюсь и выполняю. О новых планах расскажу в ближайшем будущем. В интервью, которое ранее вам дала, ничего не изменилось, подтверждаю каждое слово”, – заявила она. 

Контекст:

Коваленко 30 лет. Зеленский назначил ее главой Черниговской ОГА в середине октября прошлого года. Она стала первой женщиной, возглавившей область в Украине. 

До этого она работала журналисткой. В 2014 году принимала активное участие в Революции достоинства, входила в женскую сотню Самообороны Майдана. После революции была советником нескольких министров обороны Украины. В 2019 году была избрана народным депутатом от “Слуги народа”, но практически сразу после избрания сложила депутатский мандат: в сентябре 2019 года Зеленский назначил ее заместителем руководителя Офиса президента. В апреле 2020 года Коваленко уволили с этой должности, а в мае она стала заместителем министра развития общин и территорий. 

Коваленко – жена бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

Решение Кабмина относительно Коваленко было принято на следующий день после отставки Хомчака. Его президент перевел на должность замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Это произошло на фоне сообщений в СМИ о конфликте Хомчака с министром обороны Андреем Тараном. В июне Зеленский называл отношения между Хомчаком и Тараном “ненормальной ситуацией” и обещал, что “если они все не исправят, будет другая беседа”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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