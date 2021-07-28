Бренд GAC представил новый кроссовер GAC GS8

В Китае официально презентовали новый флагманский кроссовер под названием GAC GS8.

Автомобиль выгодно отличается от предшественника по внешнему виду. Распознать паркетник не составит труда по светодиодным фарам и задним фонарям. Также производитель применили стильную решетку радиатора и усовершенствованные бамперы. Кроссовер GAC GS8 получил увеличенный клиренс. Известно, что разработчики применили турбированный мотор с отдачей 190 л.с.

Кроме того, новая модель получила систему полного привода и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. В дальнейшем китайские разработчики намерены выпустить гибридную версию кроссовера GAC GS8. Выход на рынок ожидается к осени 2021 года, однако цена пока не озвучена.