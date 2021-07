Байден встретился с Тихановской

Об этом он сообщил в Twitter.

“Для меня было честью встретиться сегодня утром с госпожой Тихановской в Белом доме. Соединенные Штаты солидарны с Беларусью в ее стремлении к демократии и универсальным правам человека”, – написал Байден.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ

— President Biden (@POTUS) July 28, 2021

По словам Тихановской, встреча длилась около 15 минут, сообщает “Голос Америки”. В Telegram она написала, что рада встрече с Байденом.

“Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии. Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан”, – подчеркнула она.

Политик находится в США с визитом уже 10 дней. Тихановская за это время провела ряд встреч, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Тихановская покинула страну сразу после президентских выборов, сделать это ее заставили угрозами силовики. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать “между детьми и тюрьмой” и она выбрала детей, выехав в Литву.

Тихановская говорила, что вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Баллотироваться в президенты еще раз она не намерена, но с тех пор как покинула страну, регулярно совершает визиты в европейские страны, встречается с мировыми политиками, среди них – президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

