 

Фикус Бенджамина: уход в домашних условиях, пересадка и размножение

28.07.2021, 19:04, Новости дня
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Для нормального роста фикуса его необходимо оградить от прямых солнечных лучей, при этом постараться обеспечить максимальный доступ к естественному освещению, а в зимнее время позаботиться об искусственной подсветке.

Поливать почву, в которой растет цветок, рекомендуется два раза в неделю в теплое время года и один раз – в холодное. При этом фикус нуждается в повышенной влажности воздуха, поэтому его листья необходимо периодически опрыскивать из пульверизатора.

Максимальным порогом оптимальной температуры для фикуса Бенджамина считается +25 ºC. Зимой растение можно переставить в место, где температура воздуха не превышает +16 ºC.

Фото: depositphotos.com

В течение первых четырех лет жизни растения его рекомендуется пересаживать каждый год – это обусловлено темпами роста. Взрослое растения не нуждаются в пересадке – достаточно весной менять в цветочном горшке верхний слой субстрата. Сменить горшок на более просторный можно в том случае, если корневой системе растения стало тесно.

Фото: depositphotos.com

Самый простой для цветоводов способ размножения растения – это размножение черенками. Для их заготовки рекомендуется использовать продезинфицированный острый нож, а место среза черенка промыть водой. Обычно для размножения используют слегка одеревеневшие отростки. После среза черенки необходимо поставить в банку с водой – как правило, корневая система появляется у них спустя неделю или две. Черенок, пустивший корень, пересаживают в горшок.

Также фикус выращивают с помощью семян. Перед высадкой в торфяно-песчаную почву их рекомендуется в течение 24 часов выдержать в воде. Во время проращивания семян посевы лучше накрыть прозрачной пленкой и поставить в теплое место, периодически проветривая и орошая. Для проращивания понадобится около двух месяцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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