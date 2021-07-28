Скоро в РФ появится недорогая вариация кроссовера Volkswagen Taos

В РФ поступит в продажу самый недорогой вариант популярного кроссовера Volkswagen Taos.

Автомобиль получит автоматическую трансмиссию. Кроме того, под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель на 110 л.с. мощности. В данном случае ограничились 6-ступенчатой коробкой передач. Пока в компании не называют точные сроки выхода в продажу автомобиля, однако указано, что первые поставки начнутся в ближайшее время.

Несмотря на анонсированную дешевую цену, производитель умалчивает прайс на самое бюджетное оснащение кроссовера Volkswagen Taos. С учетом снижения ценника допускается существенное увеличение спроса на автомобиль Volkswagen Taos на отечественном рынке.