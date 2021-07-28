 

Скоро в РФ появится недорогая вариация кроссовера Volkswagen Taos

28.07.2021, 19:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В РФ поступит в продажу самый недорогой вариант популярного кроссовера Volkswagen Taos.

Автомобиль получит автоматическую трансмиссию. Кроме того, под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель на 110 л.с. мощности. В данном случае ограничились 6-ступенчатой коробкой передач. Пока в компании не называют точные сроки выхода в продажу автомобиля, однако указано, что первые поставки начнутся в ближайшее время.

Несмотря на анонсированную дешевую цену, производитель умалчивает прайс на самое бюджетное оснащение кроссовера Volkswagen Taos. С учетом снижения ценника допускается существенное увеличение спроса на автомобиль Volkswagen Taos на отечественном рынке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.02 / В январе в Киеве зафиксировали девять температурніых рекордов – обсерватория Срезневского

29.06 / В китайском уезде Аньсинь, где живет около 400 тыс. человек, ввели жесткий карантин. В районе зафиксировано 13 случаев коронавируса

19.03 / N-TV – три немецких региональных премьера поддержали «Спутник V»

09.06 / Александровская больница в Киеве получила современное оборудование от Фонда Рината Ахметова

10.09 / Шведский «особый путь» в борьбе с коронавирусом даёт свои плоды

08.10 / Штабы Трампа и Байдена договорились перенести следующие дебаты на неделю

15.02 / Музыка и йога продлевают жизнь

06.05 / Американские астрономы впервые измерили ядро Венеры

25.06 / N-TV – на 2022 год Германия выделит на оборону рекордные €50 млрд

04.07 / ВОЗ назвала “Ремдесивир” самым обнадеживающим препаратом от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика