В РФ полностью привились от COVID-19 более 21 млн человек

Полный цикл вакцинации от коронавируса в РФ прошло более 21 млн человек, из них примерно 20 млн россиян вакцинировались «Спутником V», около 1 млн – «Эпиваккороной», порядка 300 тыс – «Ковиваком», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня у нас по статистике уже вакцинировано огромное количество людей. Полный цикл вакцинации прошли «Спутником V» плюс-минус около 20 млн человек, полный цикл вакцинации «Эпиваккороной» – около 1 млн, и полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал институт Чумакова («Ковиваком» — прим. ВЗГЛЯД), – порядка 300 тыс», – отметила она в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе, передает ТАСС.

Попова добавила, что это данные двух ресурсов Министерства здравоохранения России.

Глава Роспотребнадзора также выразила надежду, что в ближайшее время по российским вакцинам будут выдаваться признанные Всемирной организацией здравоохранения ковидные паспорта. «Создание российских вакцин имеет большую историю, это качественные вакцины», – подчеркнула главный санитарный врач страны.

Накануне Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в РФ пока не столь высокие, поэтому не удается коренным образом справиться с пандемией.