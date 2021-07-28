“Это был шок. Но не сюрприз”. Звезда сериала “Побег”, 49-летний Уэнтуорт Миллер сообщил, что у него аутизм

По словам артиста, установлению диагноза предшествовал период самодиагностики.

“Формальный диагноз поставили после длительного процесса. Ведь я уже мужчина средних лет, а не пятилетний ребенок. Скажу так: это был шок. Но не сюрприз”, – признался он.

Миллер сообщил, что симптомы аутизма у взрослых часто путают с застенчивостью или сложным характером.

Артист отметил, что ему, вероятно, понадобится время для переосмысления почти 50-летнего жизненного опыта. Миллер подчеркнул, что сделал заявление для того, чтобы признать, что был человеком с аутизмом, не зная этого.

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Публикация от Wentworth Miller (@wentworthmiller)

Контекст:

Миллер наиболее известен по роли Майкла Скофилда в сериале “Побег”, а также по роли Капитана Холода в сериалах “Флэш” и “Легенды завтрашнего дня”.

В 2013 году актер совершил каминг-аут и признался в гомосексуальности, отказавшись посещать Санкт-Петербургский международный кинофестиваль в знак протеста против закона о запрете в РФ пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

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