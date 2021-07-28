В РФ выпустили «заряженный» универсал Audi RS 6 Avant

На российском рынке презентовал «заряженную» версию универсала Audi RS 6 Avant.

Данный автомобиль представляет спортивную линейку немецкого бренда. Распознать новую версию можно по окантовке крыши, а также аэродинамическую спойлеру. Также дизайнеры поработали над капотом, который получил видоизмененную форму и выштамповки. Под капотом новой модели немецкого универсала Audi RS 6 Avant установлен 4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 600 л.с.

Также значится, что универсал способен разогнаться до сотни за 3,6 секунд. Инженеры дополнили «заряженную» модель также многочисленными ассистентами. Пока в компании умалчивают стоимость спортивного автомобиля для местного рынка.