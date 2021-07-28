В Москве презентован электрический кроссовер BMW iX

Баварский автомобильный гигант BMW презентовал в Москве новый электрический кроссовер под названием BMW iX.

В начальной комплектации модель получила продвинутые системы безопасности, а потому автомобиль существенно превосходит конкурентов. Здесь же задействовали динамический круиз-контроль, светодиодную оптику с продвинутой опцией переключения дальнего света. Кроме того, водитель заблаговременно получает уведомления о препятствиях на дороге, включая пешеходов.

Что касается салона, здесь установлена современная мультимедийная панель BMW Curved Display с расширенным набором опций. Пока остальные технические параметры автомобиля умалчиваются производителем до поступления в свободную продажу.