В Москве презентован электрический кроссовер BMW iX
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Баварский автомобильный гигант BMW презентовал в Москве новый электрический кроссовер под названием BMW iX.
В начальной комплектации модель получила продвинутые системы безопасности, а потому автомобиль существенно превосходит конкурентов. Здесь же задействовали динамический круиз-контроль, светодиодную оптику с продвинутой опцией переключения дальнего света. Кроме того, водитель заблаговременно получает уведомления о препятствиях на дороге, включая пешеходов.
Что касается салона, здесь установлена современная мультимедийная панель BMW Curved Display с расширенным набором опций. Пока остальные технические параметры автомобиля умалчиваются производителем до поступления в свободную продажу.
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