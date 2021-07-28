 

В Москве презентован электрический кроссовер BMW iX

28.07.2021, 18:06, Новости дня
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Баварский автомобильный гигант BMW презентовал в Москве новый электрический кроссовер под названием BMW iX.

В начальной комплектации модель получила продвинутые системы безопасности, а потому автомобиль существенно превосходит конкурентов. Здесь же задействовали динамический круиз-контроль, светодиодную оптику с продвинутой опцией переключения дальнего света. Кроме того, водитель заблаговременно получает уведомления о препятствиях на дороге, включая пешеходов.

Что касается салона, здесь установлена современная мультимедийная панель BMW Curved Display с расширенным набором опций. Пока остальные технические параметры автомобиля умалчиваются производителем до поступления в свободную продажу.



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