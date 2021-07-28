НАПК начало проверку деклараций ряда депутатов и чиновников, включая Медведчука

Отмечается, что декларацию Медведчука проверяют по результатам мониторинга его образа жизни.

Кроме этого, по результатам мониторинга образа жизни агентство проверяет декларации начальника отдела Волынской таможни Михаила Бурдейного и заведующей сектором по вопросам инфраструктуры, внедрения диджитализации и цифровой трансформации Великоалександровской РГА Херсонской области Елены Дудки.

По должности (в порядке очередности) проверят декларации народных депутатов от “Слуги народа” Николая Стефанчука, Олега Марусяка, Вадима Струневича, Людмилы Буймистер и Сергея Кузьминых, а также Натальи Пипы (“Голос”), Игоря Молотка (“За майбутнє), Иванны Климпуш-Цинцадзе (“Европейская солидарность”).

По результатам автоматического анализа рисков начата проверка 12 деклараций, в том числе нардепа Ивана Чайковского (“За майбутнє”), начальника одного из секторов ГСЧС Бориса Лукъянчука, депутатов городских и поселковых советов.

Кроме этого, НАПК начало проверку 16 человек на основании сообщений граждан, журналистов и правоохранителей о возможном недостоверном декларировании. Среди них депутаты местных советов, а также директор Днепропетровской психиатрической больницы Андрей Антоновский, черкасский полицейский Максим Голованов, проректор Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого Елена Волк, первый замначальника Сумской таможни Александр Микула, замдиректор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин, директор КП “Муниципальный центр экологической безопасности” Одесского городского совета Александр Панченко.

Всего с начала 2021 года НАПК взяло в проверку уже 897 деклараций публичных служащих.

Контекст:

1 апреля в Украине завершилась подача ежегодных деклараций за 2020 год. Декларации подали 720 509 действующих чиновников и 71 363 бывших госслужащих, которые уволились в прошлом году.

В июне НАПК сообщило, что в декларациях 60 чиновников обнаружены неточности. Среди них нардепы Вадим Новинский (внефракционный), Григорий Суркис (ОПЗЖ), Петр Порошенко (“Европейская солидарность”), Александр Дубинский (внефракционный), Юлия Тимошенко (глава фракции “Батьківщина”), Тарас Козак (ОПЗЖ), глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко, депутат Киевского горсовета Марина Порошенко, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

23 июня в НАПК назвали имена чиновников с наибольшими суммами несоответствий в декларациях. Самое крупное несоответствие на тот момент было у начальника Киевского городского отдела государственной регистрации браков – 11,9 млн грн.

В июле Государственное бюро расследований открыло специальную форму, в которой любой может анонимно рассказать о незаконном имуществе должностных лиц или о том, что стоимость приобретенного ими имущества была занижена.

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