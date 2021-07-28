“Ой, какой стремный силикон”. Полякову заподозрили в пластике груди, певица ответила

“Когда-то я перестала бояться быть смешной. Это принесло мне удачу. Сейчас я учусь быть открытой. Любить себя, свой возраст, свое тело, свои мысли и чувства. Любить людей такими, какие они есть, не требуя от них соответствовать моим ожиданиям. Учусь быть, а не казаться. И я не боюсь, что это кому-то не понравится”, – подписала снимок Полякова.

За пару часов пост певицы набрал больше 42 тыс. лайков и свыше 550 комментариев. Часть комментирующих заподозрили, что у Поляковой искусственная грудь.

“Ой, какой стремный силикон. Плохой ракурс для фото!” – прокомментировала фото пользователь с ником viktoriyelle и тут же получила ответ самой Поляковой: “Силикон у вас на лице! А тут все в порядке”.

Не все подписчики поверили Поляковой и тоже выразили сомнение, что такая форма груди возможна после двух родов.

“Фигура реально шикарная! Но грудь делал рукожопый хирург”, – убеждена tigritsa1966.

“Я люблю. Олю. Но силикон есть, и этом нет ничего плохого. Я бы тоже сделала”, – призналась irinasnegovaya.

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A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic)

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом “Приходи ко мне”, состоящий из 11 песен.

В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем. Вместе с мужем Вадимом артистка воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

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