 

Компания EAV презентовала коммерческий электрокар

28.07.2021, 17:10, Новости дня
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Компания Electric Assisted Vehicles Limited официально выпустила новый коммерческий автомобиль Lightweight Inner-City Solution.

Данная модель получила алюминиевую платформу. Кроме того, модель оснащается одновременно двумя электрическими агрегатами, однако их уровень мощность пока умалчивается. Вместе с тем встроенные аккумуляторы позволяют проехать на полном заряде батареи до 160 километров. Предполагается, что модель в дальнейшем может использоваться для автономного передвижения.

Покупатели смогут выбрать новинку электрического автомобиля Lightweight Inner-City Solution с правым или левым расположением руля. Вместе с тем модель имеет опцию автопоезда, чем не могут похвастаться остальные конкуренты. Стоимость электрокара пока не сообщена производителем.



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