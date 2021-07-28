Новый пикап MegaRaptor создали на базе Ford F-250

Известное ателье MegaRexx официально представило полноразмерный пикап.

Автомобиль окажется актуальным для бездорожья, где другие аналоги не смогут преодолеть сложные участки пути. В качестве основы для новой модели выбран американский пикап Ford F-250 Super Duty. Вместе с тем производителю удалось существенно увеличить габариты автомобиля, который стал шире на 45 сантиметров.

Также в пикапе предусмотрены подножки, необходимые для комфортного размещения в салоне для водителя и пассажиров. Под капотом новой модели установлен 6,7-литровый бензиновый двигатель с мощностью 482 л.с. Пока в компании MegaRexx не раскрывают стоимость модернизированного пикапа на базе модели Ford F-250 Super Duty.