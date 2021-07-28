 

Звезда «Папиных дочек» рассказала о своей пенсии

28.07.2021, 16:30, Новости дня
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Игравшая бабушку в сериале «Папины дочки» актриса Ольга Волкова сообщила, что получает пенсию в размере 50 тыс. рублей, по мнению артистки, на эти средства жить можно «не очень».

Волкова в интервью актеру Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» рассказала, что получает 50 тыс. рублей.

«Ну, жить можно», – сказал ей ведущий.

«Ну нет, не очень. Дело в том, что квартплата, лекарства, помогаю, пока есть силы, кому можно помочь», – ответила актриса.

Волкова добавила, что «можно запить, сесть, покрыться испариной» и причитать «За что мне такой ужас», но не знает, зачем это нужно в такой ситуации.

В феврале юморист Владимир Винокур предлагал организовать финансовую помощь для артистов на государственной службе. В мае прошлого года продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса.



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