 

Видео: Крым в обмен на Северный Кипр

28.07.2021, 16:30, Новости дня
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В РФ и Турции обсуждают инициативу, выдвинутую турецким политологом Хасаном Уналом: «обменять» признание Крыма частью РФ со стороны Турции на признание Россией независимости Турецкой Республики Северного Кипра, которую пока признает только Анкара. Предложение это неприемлемое и по сути является разводкой со стороны турок.

Теги: 

Турция
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Кипр
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Крым
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Россия и Турция
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Дмитрий Бавырин



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