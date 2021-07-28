Видео: Крым в обмен на Северный Кипр
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В РФ и Турции обсуждают инициативу, выдвинутую турецким политологом Хасаном Уналом: «обменять» признание Крыма частью РФ со стороны Турции на признание Россией независимости Турецкой Республики Северного Кипра, которую пока признает только Анкара. Предложение это неприемлемое и по сути является разводкой со стороны турок.
Теги:
Турция
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Кипр
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Крым
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Россия и Турция
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Дмитрий Бавырин
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