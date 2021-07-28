Петроглифы Онежского озера и Белого моря вошли в список ЮНЕСКО

Памятник первобытного искусства эпохи неолита «Петроглифы Онежского озера и Белого моря», который находится в Карелии, включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Петроглифы Карелии – объект ЮНЕСКО!!! Подробности позже!!! Всей команде спасибо за отличную работу», – написал он в своем аккаунте во «ВКонтакте».

Напомним, в январе 2020 года РФ направила в Париж комплект номинационных документов на включение в список ЮНЕСКО памятника первобытного искусства эпохи неолита «Петроглифы Онежского озера и Белого моря».

Петроглифы Онежского озера и Белого моря – один из самых крупных по количеству изображений и по площади распространения комплекс наскального искусства, который находится в хорошей сохранности, отличается высокой степенью целостности и подлинности. Карельские петроглифы содержат бесценную историческую и культурную информацию о жизни первобытных людей в Северной Фенноскандии.