Полиция задержала группировку, которая поджигала авто и угрожала правоохранителям и бизнесменам

“Чтобы избежать уголовного преследования или наказания за совершенные преступления, уголовники Харьковщины заказывали своим исполнителям поработать с определенными работниками правоохранительных органов. Злоумышленники направляли полицейским и судьям с угрозами расправы, как предупреждение – втыкали топор в машину или сжигали транспортное средствой”, – отметили в релизе.

Бизнесменам угрожали за отказ платить уголовному миру дань от доходов.

Участниками группировки были ранее судимые жители Харьковской области в возрасте от 36 до 47 лет.

“В списке заказанных оказался старший оперуполномоченный полиции по особо важным делам Управления стратегических расследований. Злоумышленники собирались ликвидировать полицейского, однако решили для начала запугать. Среди ночи наведались к дому полицейского, нашли его автомобиль Skoda Octavia и воткнули в крышу топор. Впоследствии на телефон правоохранителя прислали сообщения с угрозами физической расправы”, – сообщили в МВД.

Фигуранты сожгли два автомобиля семьи предпринимателей, которые отказались делиться прибылью – Land Cruiser 200 и Infiniti FX 37.

Фото: mvs.gov.ua

“Поплатилась за отказ и судья одного из судов Харькова. Сначала женщине на улице плеснули в лицо зеленкой, а после того, как она не вынесла нужное судебное решение, поджоги ее авто MAZDA CX-7”, – отметили в релизе.

Полиция провела 14 санкционированных обысков у фигурантов группировки. Двум мужчинам сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа группой лиц (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28 ст.348 Уголовного кодекса Украины) 36-ти и 47-летнему мужчинам. Еще двум сообщникам сообщили о подозрении в порче имущества группой лиц (ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 УК).

Суд избрал для троих подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей, двум – без права внесения залога.

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