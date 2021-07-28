 

Кабмин согласовал назначение нового главы Черниговской ОГА. Он заменит на этой должности жену Хомчака

28.07.2021, 15:24, Новости дня
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Во время представления Чаус рассказал, что родился и вырос в Чернигове. Он отметил, что последние шесть лет работал в компании “Укргазвидобування” на должностях директора по направлению, а сейчас находится на должности заместителя гендиректора.

Первым шагом в новой должности Чаус назвал налаживание диалога с территориальными общинами. Кроме этого, Чаус  обратил на проблемы области в сфере здравоохранения.

“Темпы и динамика исполнения проектов в Черниговской области крайне низкие. Это нужно менять немедленно и радикально”, – отметил он. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА в середине октября прошлого года. “Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область”, – говорил глава государства.

Коваленко является женой бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака. Он старше Коваленко на 24 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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