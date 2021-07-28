 

Байден обвинил Россию в попытке повлиять на выборы в Конгресс

28.07.2021, 15:24, Новости дня
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“Посмотрите, что Россия уже сейчас делает с выборами 2022 года и дезинформацией. Это чистое нарушение нашего суверенитета”, – заявил президент США.  

“Теперь вы видите, что происходит. Больше людей получают информацию из интернета, чем из любого другого источника. Так что вся дезинформация имеет реальные последствия“, – заявил Байден.

Контекст:

В марте этого года в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций.

Кроме этого, 14 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее перечень государств, которые власти РФ обвиняют в недружественных действиях. В него вошли две страны – США и Чехия. Согласно документу, дипломатические представительства США не могут принимать к себе на работу граждан РФ.

Байден и Путин провели 16 июня в Женеве первую встречу с момента вступления Байдена в должность президента. По итогам переговоров Байден заявил, что Россия не может диктовать, что должно происходить в мире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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