Компания Lexus выпустит новый кроссовер, который будет дешевле UX

Премиальная компания Lexus в скором времени выпустит новый компактный кроссовер.

Автомобиль окажется существенно меньше по габаритам, чем актуальная генерация Lexus UX. Кроме того, кроссовер получит еще более бюджетную стоимость. Разработчики выбрали для паркетника улучшенную архитектуру GA-B, которая уже задействована в компактной модели Toyota Yaris Cross. Кроме того, автомобиль поступит на европейский рынок, а также в Австралию и в Японию.

Под капотом нового кроссовера установят 1,5-литровый гибридный агрегат с суммарной мощностью 100 л.с. Кроме того, в дальнейшем смогут предложить более производительную версию силовой установки. Ближайшими конкурентами на рынке станут BMW X1 и Audi Q2.