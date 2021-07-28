 

Внедорожник Land Rover Defender получит новую модификацию

28.07.2021, 15:22, Новости дня
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Британский автогигант Land Rover намерен выпустить экстремальную модификацию внедорожника Land Rover Defender.

Пока в компании умалчивают технические параметры, однако некоторые сведения об автомобиле уже указаны. В частности, разработчики могут применить 4,4-литровый турбированный двигатель с мощностью более 600 л.с. Кроме того, изменения коснутся внешнего вида автомобиля, который станет более агрессивным, а также получить улучшенные параметры динамики.

Производитель не обошелся без улучшения подвески. Эксперты предполагают, что официальная премьера экстремальной версии внедорожника Defender состоится уже в следующем году, когда и будут объявлены все достоинства автомобиля.



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