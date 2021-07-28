В отношении главреда The Insider возбуждено дело о клевете

Следователи возбудили уголовное дело о клевете в отношении главного редактора признанного в РФ иноагентом издания The Insider Романа Доброхотова после его заявлений о сотрудничестве нидерландского журналиста Ван дер Верффа с ГРУ, сообщила адвокат иностранного журналиста Сталина Гуревич.

«Все началось с того, что Доброхотов разместил в Twitter заявление о том, что Верфф распространяет дезинформацию по заданию ГРУ. Я подала заявление в правоохранительные органы. Они провели экспертизу и возбудили дело о клевете в отношении Романа», – сказала она, передает ТАСС.

Гуревич отметила, что помимо размещения постов в соцсетях Доброхотов также опубликовал статью «Говорит и показывает ГРУ. Как Минобороны распространяет фейки через иностранных журналистов». В публикации рассказано о якобы сотрудничестве основателей издания Bonanza Media Верффа и российской журналистки Яны Ерлашовой с Генштабом РФ и получении от него денег за распространение информации о сбитом Boeing МН17 в 2014 году. В результате публикации статьи The Insider Верфф подвергся давлению со стороны властей Нидерландов и был вынужден уехать из страны: местные СМИ разорвали с ним контракты, также журналист опасается преследования со стороны полиции.

Ранее издание Bonanza Media в ходе собственного расследования инцидента установило, что РФ непричастна к крушению самолета, передает RT.

Напомним, Доброхотов утром в среду в Twitter сообщил, что к нему «стучится полиция». «Видимо у меня обыск. Стучится полиция, – написал он, указал свой адрес и добавил, что ему «не помешал бы адвокат».

В свою очередь коллега Доброхотова Сергей Ежов сообщил РИА «Новости», что главред The Insider собирался вылететь из России.

Макс ван дер Верфф – автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году. Также он опубликовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре. Согласно этому письму, служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК «Бук», который мог быть способен сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году.

Тем временем проходящий в Нидерландах суд по делу о сбитом над Донбассом Boeing, при всей своей ангажированности, в июне начал озвучивать важные для российской позиции данные. И прежде всего выяснилось, что ключевой свидетель обвинения ничего не знает о причастности РФ к данной трагедии.

Ранее Минюст включил The Insider и пятерых журналистов «Открытых медиа» и «Проекта» (организация признана нежелательной в РФ) в список СМИ-иноагентов. Доброхотов, комментируя РИА Новости включение издания в иноагенты, заявил, что это латвийское СМИ и подчиняется только законам Латвии.