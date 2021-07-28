 

Le Figaro – «грязная и вонючая» — французы сомневаются, что смогут купаться в Сене к Олимпиаде-2024

28.07.2021, 9:44, Новости дня
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Через три года во время Олимпийских игр мэрия Парижа планирует провести триатлон и заплыв на 10 км в Сене, однако подавляющее большинство французов по-прежнему считают эту реку «грязной», «опасной» и «вонючей», пишет Le Figaro. В то же время специалист межведомственной организации по дезинфекции города утверждает, что в солнечную сухую погоду процент содержания бактерий в воде не превышает нормативы, при которых разрешено купание.


Reuters

«Испорченная», «грязная», «опасная», «вонючая»: согласно недавнему опросу, у 70% французов сложился неприглядный образ Сены, и лишь 12% захотели бы в ней искупаться, приводит Le Figaro данные Французского института общественного мнения. Такое недоверчивое отношение к качеству воды в знаменитой реке в ближайшие годы может ослабнуть, главным образом благодаря Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

В 2015 году мэр французской столицы Анн Идальго объявила, что предложит Олимпийскому комитету организовать триатлон на Сене, рядом с городской мэрией. Такое же обещание дал 30 лет назад Жак Ширак, однако не смог его сдержать. Предполагается, что заплыв на 10 км вольным стилем также пройдёт в знаменитой реке — всего в Париже и ближайших пригородах было отобрано 23 места для общественного купания в 2025 году.

Проект по проведению спортивных соревнований в Сене кажется вполне выполнимым, однако, отмечается в статье, гораздо сложнее обезопасить воду для пожилых людей и детей, у которых слабая иммунная система. Издание объясняет, что помимо опасного течения и прохода барж, пыл самых отчаянных остудит присутствие в воде множества бактерий, например, кишечной палочки, вызывающей воспаление желудка, и энтерококков, являющихся причиной инфекции мочевыводящих путей.

«Сперва надлежит закрыть рот во время плавания, чтобы проглотить как можно меньше бульона культуры, в которой резвишься», — такие рекомендации по купанию в Сене давали исследователи из лаборатории Валь-де-Грасс в интервью Le Figaro ещё в 1921 году. Столетие спустя по-прежнему официально запрещается купаться на большей части её русла, вплоть до Гавра. В Париже постановление префектуры от 1923 года предусматривает штраф в размере €15 в случае нарушения этого запрета.

Как рассказывает французская газета, в 2017 году столичная мэрия уже пыталась открыть в парке Ла-Вилетт множество бассейнов с водой, поступающей из Уркского канала, — этот эксперимент пришлось быстро свернуть, потому что число энтерококков превысило разрешённый уровень. Причины загрязнения выяснить не удалось, но подозрение упало на дождевые потоки.

В то же время замдиректора по инновациям Межведомственного объединения по дезинфекции Парижской агломерации Сэм Азими утверждает, что за последние 40 лет его организации удалось «значительно сократить процент содержания фекальных бактерий в Сене». По его словам, в сухую солнечную погоду он балансирует в нормативных пределах, разрешающих купание. Азими считает, что качество воды в Сене в черте Парижа «совсем неплохое»: сейчас там обитает 30 видов рыб, в то время как в 1970-х годах их было лишь пять. «Почти в половине случаев мы можем там купаться», — приводит Le Figaro мнение специалиста, который с энтузиазмом отмечает, что почти достигнуты показатели, необходимые для проведения олимпийских соревнований.



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