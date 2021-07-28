 

DT – не ополаскивать посуду, замораживать хлеб и ходить пешком — представитель Джонсона предложила британцам «микрошаги» для спасения планеты

28.07.2021, 9:44, Новости дня
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В преддверии Конференции ООН по изменению климата британские власти проводят кампанию One Step Greener, которая призывает жителей страны стать «На шаг зеленее». В рамках инициативы представитель премьер-министра Аллегра Стрэттон предложила соотечественникам ряд «микрошагов», направленных на поддержание экологии: не ополаскивать посуду перед посудомоечной машиной, замораживать остатки хлеба, чтобы не плесневел, и ходить за покупками пешком, а не ездить на автомобиле.


Reuters

В своей статье для The Daily Telegraph представитель премьер-министра Великобритании на Конференции ООН по изменению климата (COP26) Аллегра Стрэттон описала «микрошаги», которые могут предпринять британцы, чтобы внести свой вклад в защиту экологии. 

 

Как отмечает издание, предложенные Стрэттон меры — часть правительственной кампании One Step Greener («На шаг зеленее»), цель которой заключается в повышении уровня осведомлённости в стране относительно способов борьбы с климатическими изменениями. Инициатива проводится в преддверии Конференции ООН по изменению климата, COP26, которая состоится в ноябре в Глазго. 

 

«А вы могли бы стать «На шаг зеленее»? Знали ли вы, что, как считает главный партнёр COP26 компания Reckitt, которая производит моющее средство Finish, посуду необязательно ополаскивать перед загрузкой в посудомоечную машину?» — обращается Стрэттон к соотечественникам. Как обращает внимание The Daily Telegraph, по данным проведённого в США исследования, семьи, которые ополаскивают посуду перед посудомоечной машиной тратят лишние 27 тыс. литров воды в год. 

 

«Продаётся ли ваша любимая марка геля для душа в формате мыла в картонной упаковке? Уверена, что да. Возможно, когда вы покупаете хлеб домой, половину лучше сразу заморозить, чтобы использовать позднее, а не выбрасывать её, когда она заплесневеет. Вы могли бы ходить в магазины пешком, а не ездить на машине, — предлагает Стрэттон. — Может, это микрошаги, но от этого их и проще предпринять. В преддверии COP26 сделайте выбор в пользу одного: станьте на шаг зеленее». 

 

По словам The Daily Telegraph, Стрэттон признаёт, что сами по себе описанные меры не смогут решить глобальную проблему и не являются альтернативой важным политическим решениям, которые предстоит принять мировым лидерам и бизнесам. «Мы не делаем вид, что эти шаги сами по себе помогут положить конец изменению климата», — подчёркивает представитель премьер-министра. 

 

«Некоторые могут ощущать досаду из-за того, что крупные страны «Большой двадцатки» продолжают ничего не делать со своими выбросами углерода. Но, став «На шаг зеленее» здесь, в Великобритании, вы поможете развивать рынок экологичных товаров и обеспечить стране преимущество первопроходца», — призывает Стрэттон. Также, по её словам, уже сейчас пора задумываться о более экологичных технологиях — «никого не заставят сразу отказываться от газовых водонагревателей и машин с дизельным двигателем, но через 10-15 лет перемены будут». 



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