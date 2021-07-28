 

Россия и США могут привлечь Британию и Францию к договоренностям по вооружениям

28.07.2021, 9:06, Новости дня
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Москве и Вашингтону придется привлекать новых участников к договоренностям по контролю над вооружениями, в приоритете Великобритания и Франция, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«В долгосрочной перспективе не удастся обойти вопрос о расширении состава участников договоренностей по контролю над вооружениями. Наиболее приоритетным представляется вовлечение Великобритании и Франции. Они плотно координируют с Вашингтоном политику в военной ядерной сфере в рамках союзничества по НАТО. Особую актуальность этот вопрос приобрел в свете недавнего решения Лондона о повышении максимального уровня ядерных боезарядов на 40%, до 260 единиц», – сказал Антонов, передает РИА «Новости».

Дипломат добавил, что РФ готова обсуждать с США любое оружие со стратегическим потенциалом, будь то ядерное или неядерное, наступательное и оборонительное. «Для нас запретных тем нет. Мы готовы обсуждать американские озабоченности, связанные с нашими новейшими стратегическими системами», – сказал Антонов.

«В основе нашего предложения по выработке так называемого нового уравнения безопасности лежит учет всего спектра наступательных и оборонительных вооружений в ядерном и неядерном оснащении, способных решать стратегические задачи. Мы считаем, что для обеих сторон важно сосредоточиться на системах, которые составляют потенциал первого контрсилового удара. Тех, которые могут «дотянуться» до целей на национальной территории противоположной стороны», – добавил посол.

По его словам, также важно уделить внимание перспективным технологиям, которые позволяют решать стратегические задачи без использования ядерного оружия. «Давно назрело обсуждение противоракетной проблематики. Тем более что принцип неразрывной связи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями зафиксирован в преамбуле продленного в феврале этого года ДСНВ. Среди других приоритетов – обеспечение безопасности и предупреждение гонки вооружений в космосе, предотвращение развертывания наземных ракет средней и меньшей дальности в регионах мира», – сказал посол.

«Американцам наши инициативы также известны. Соответствующие соображения переданы Вашингтону еще в 2020 году», – подчеркнул посол.

В Женеве в среду пройдут российско-американские переговоры по стратегической стабильности, первые с момента саммита глав двух государств в июне. Ранее в МИД рассказали об ожиданиях от встречи с США по стратегической стабильности.



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