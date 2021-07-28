 

Директора Национальной библиотеки Грузии обвинили в сексуальных домогательствах

28.07.2021, 9:06, Новости дня
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Сразу несколько женщин публично обвинили директора Национальной библиотеки Грузии Георгия Кекелидзе в сексуальных домогательствах, в ответ он заявил, что «только флиртовал», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью грузинскому изданию Netgazeti одна из женщин – Тао Челидзе рассказала, что Кекелидзе «активно предлагал ей секс в течение двухлетнего периода».

«Он говорил, что занимался сексом со многими моими подругами и им это понравилось. Такой у него был метод «подката», – сказала женщина. – Мне не нужны его извинения, он тошнотворен».

Другая интервьюируемая София Кенчиашвили сообщила, что «Кекелидзе систематически просил прислать ему ее обнаженное фото».

«Я неизменно отказывала, но он продолжал и делал это даже тогда, когда я была беременной. Есть же какие-то красные линии!», – возмутилась Кенчиашвили.

Сам Кекелидзе подтвердил, что «несколько лет назад было в моей жизни совершенно неприемлемый период. Я сам тогда этого не осознавал. Сегодня меня самого тошнит от себя того времени».

Писатель выразил готовность приостановить свою деятельность на посту директора библиотеки и встретиться со всеми, кто высказывают ему претензии.



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