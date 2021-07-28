Из загоревшейся детской больницы в Москве эвакуировали больше 100 человек

Возгорание произошло в детской психоневрологической больнице на севере Москвы, из здания эвакуированы порядка 115 человек, рассказал представитель экстренных служб столицы.

Источник сообщил, что «произошло короткое замыкание проводки с последующим возгоранием в трехэтажном здании детской психоневрологической больницы на улице Ивана Сусанина», передает РИА «Новости».

Из лечебного учреждения были эвакуированы 114 человек, в том числе 78 детей.

Ранее в московском центре для больных коронавирусом произошел пожар.