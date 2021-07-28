Глава МО КНР анонсировал совместные с Россией учения в Китае

Глава военного ведомства Китая Фэй Фэнхэ на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу сообщил о запланированных на август совместных учениях на территории КНР.

«В следующем месяце будем проводить совместные учения на территории Китая. Я приглашаю товарища министра на активную фазу этого учения», – передает РИА «Новости» слова Фэй Фэнхэ на встрече с Шойгу в Душанбе в среду.

Он отметил, что «очень рад еще раз встретиться со своим большим и старым другом – уважаемым министром обороны РФ Шойгу», подчеркнув, что «эта встреча состоялась нелегко – на фоне распространения пандемии».

Министр обороны Китая отметил, что в условиях нынешней международной обстановки его встреча с российским коллегой, «можно сказать, радует обоих, но не нравится некоторым странам». «В этом именно заключается суть нашей встречи», – сказал Вэй Фэнхэ.

Министр напомнил, что, когда в прошлом месяце состоялась Девятая московская конференция по международной безопасности, он в связи с проведением ряда мероприятий по линии Коммунисткой партии Китая не смог приехать в Россию.

«Поэтому я специально сделал видеообращение для этой конференции. И сегодня мы имеем возможность на площадке Совета министров обороны ОС еще раз встретиться», – сказал Вэй Фэнхэ.

Ранее президент США Джо Байден назвал Россию и Китай возможными «смертельными соперниками» США.