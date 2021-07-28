 

Глава МО КНР анонсировал совместные с Россией учения в Китае

28.07.2021, 8:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава военного ведомства Китая Фэй Фэнхэ на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу сообщил о запланированных на август совместных учениях на территории КНР.

«В следующем месяце будем проводить совместные учения на территории Китая. Я приглашаю товарища министра на активную фазу этого учения», – передает РИА «Новости» слова Фэй Фэнхэ на встрече с Шойгу в Душанбе в среду.

Он отметил, что «очень рад еще раз встретиться со своим большим и старым другом – уважаемым министром обороны РФ Шойгу», подчеркнув, что «эта встреча состоялась нелегко – на фоне распространения пандемии».

Министр обороны Китая отметил, что в условиях нынешней международной обстановки его встреча с российским коллегой, «можно сказать, радует обоих, но не нравится некоторым странам». «В этом именно заключается суть нашей встречи», – сказал Вэй Фэнхэ.

Министр напомнил, что, когда в прошлом месяце состоялась Девятая московская конференция по международной безопасности, он в связи с проведением ряда мероприятий по линии Коммунисткой партии Китая не смог приехать в Россию.

«Поэтому я специально сделал видеообращение для этой конференции. И сегодня мы имеем возможность на площадке Совета министров обороны ОС еще раз встретиться», – сказал Вэй Фэнхэ.

Ранее президент США Джо Байден назвал Россию и Китай возможными «смертельными соперниками» США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Подтопления в западных областях Украины превосходят масштабы наводнения 2008 года

04.11 / Турция выразила солидарность с Австрией и рассказала о героизме турок во время теракта

15.04 / Бренд Hyundai представит мощный кроссовер Kona N с коробкой передач N DCT 27 апреля

09.08 / В отеле с коронавирусными пациентами в Индии семь человек погибли из-за пожара

17.07 / Британский суд отложил решение по долгу Украины перед Россией

05.04 / В РФ анонсировали появление цифрового профиля туриста

13.02 / 52% опрошенных украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса – опрос

27.06 / Политика: США задействовали против РФ методы Третьего рейха

30.11 / Квебекские «ковидиоты» планируют «нашествие» на торговые точки

12.08 / Германия назвала Россию важным партнером в урегулировании мировых конфликтов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика