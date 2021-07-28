Олимпиада 2020. Свитолина победила в 1/4 и стала первой в истории украинской теннисисткой, прошедшей в полуфинал

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28.07.2021, 8:02, Новости дня
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Свитолина обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:4, 6:4. Матч пролился 1 час 31 минуту.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет Украины, Свитолина стала первой украинкой, вышедшей в полуфинал одиночного разряда по женскому теннису на Олимпийских играх.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4226673810745450

Полуфинал соревнований состоится завтра, 29 июля. Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии.

Свитолина – самая рейтинговая теннисистка, которая продолжает выступления на Олимпиаде. Первая и третья ракетки мира – Эшли Барти и Арина Соболенко завершили выступления 26 июля. Вчера, 27 июля, выбыла с соревнований и вторая ракетка Наоми Осака. Бьянка Андрееску, которая занимает пятое место в рейтинге WTA, пропускает Олимпиаду. Также отказалась от участия в Олимпийских играх американка София Кенин (четвертая в рейтинге). 

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 156 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

У Украины три олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании и бронза в стрельбе из пневматического пистолета. В медальном зачете Украины делит 49 место с Казахстаном.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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