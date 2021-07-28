 

Украина первой в Европе запустила бесплатный тренинг навыков владения компьютером – Минцифры

28.07.2021, 8:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Благодаря поддержке Минцифры один из модулей международной сертификации навыков работы с компьютером уже доступен и для украинцев. Это единственный модуль с тренировочной версией, который эксклюзивно доступен на безвозмездной основе”, – говорится в сообщении.

Все остальные модули можно пройти в сертифицированных центрах. Такой сервис является платным во всех странах мира и, в частности, в Украине, чтобы обеспечивать высокое качество сертификации цифровых навыков, поддерживать международные стандарты и гарантировать актуальность тестирования.

Модуль “Украинский цифровой гражданин” охватывает 36 вопросов и уже доступен на портале “Дія. Цифровое образование”.

Контекст:

Сертификация ICDL доступна в более чем 100 странах. Она содержит теоретические и практические задачи. Например, при составлении теста возможны такие задачи, как забронировать онлайн столик в ресторане или скопировать предложения с любого сайта о науке, создать и отправить письмо по электронной почте.

Эта сертификация нужна при поступлении в вузы во многих странах, при трудоустройстве в частные компании, для обучения и сертификации цифровых навыков государственных служащих.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.05 / Sony готовит к презентации новую модель беспроводных наушников

29.10 / Больницы Франции лечат от COVID-19 на пределе возможностей

15.11 / Боец ММА Харитонов раскрыл причину конфликта с участником UFC Яндиевым

10.12 / Гривна к евро укрепилась до курса меньше 34 грн/€

27.05 / В Минздраве назвали число украинцев, которые сообщили о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса

12.07 / Английские фанаты сорвали злость на мусорных баках после Евро–2020

23.07 / Минобороны Польши – от России нас защитят «лучшие в мире» танки Abrams

22.11 / Обнаружены древние массовые захоронения викингов

17.06 / Путин призвал прокуратуру теснее сотрудничать с правозащитниками по затянувшимся делам

12.05 / Число погибших палестинцев в результате авиаударов по Газе возросло

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика