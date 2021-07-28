Российские пловцы завоевали серебро на Олимпиаде

На Олимпиаде в Токио российская команда пловцов заняла второе место в эстафете 4х200 м вольным стилем, сообщают информационные агентства.

Серебряную медаль завоевали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Золото получили британцы, бронзу – австралийцы, передает ТАСС.

В активе российской сборной на Олимпиаде в Токио стало семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды, передает РИА «Новости».

Напомним, Рылов также завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 м на спине. При этом организаторы игр запретили ему выходить на награждение в счастливой маске «с котиком».