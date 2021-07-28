Медведь задрал второго за лето человека в парке «Ергаки» в Красноярском крае

Второй раз с начала сезона туристы в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае подверглись нападению медведя, один человек погиб, говорится в сообщении администрации парка.

«На территории природного парка «Ергаки» произошел второй несчастный случай с начала летнего туристического сезона, связанный с нападением медведя и повлекший смерть человека. Нападение произошло в районе 9 озер хребта Араданский на группу туристов из четырех человек, совершавших спортивный категорийный поход. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», – передает ТАСС сообщение администрации.

В краевом главке МВД уточнили, что факт гибели человека зарегистрирован официально. Медведь напал на одного из туристов, остальные смогли убежать. На место будет направлена совместная группа полиции, спасателей и охотоведов.

Руководство парка обратилось с письменным запросом в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, к главам Ермаковского и Каратузского районов Красноярского края, на территориях которых расположен парк «Ергаки», с предложением полностью закрыть парк для посещения (за исключением посещения территории турбаз) или ограничить территорию парка для занятия пешеходным туризмом (за исключением популярных туристских маршрутов по экотропам на период с даты принятия решения до 1 ноября 2021 года).

В пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что следственно-оперативная группа вылетела в природный парк «Ергаки». «Сообщили о нападении сами туристы, которым удалось убежать. Тело пока не обнаружено. Очень труднодоступная местность», – сообщили в пресс-службе.

В СК уточнили, что медведь напал на москвича 1979 года рождения. Остальные туристы в течение пяти-шести часов добирались до точки, где есть связь, чтобы сообщить о произошедшем. Пока подтвержденных данных о гибели туриста нет.

Напомним, 22 июня на озере Медвежье в парке «Ергаки» в результате нападения медведя погиб 16-летний подросток.