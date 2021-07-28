 

Почти 2 млн украинцев въехали в Польшу за полгода

28.07.2021, 7:08, Новости дня
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В общем польско-украинскую границу за первые шесть месяцев года в обе стороны путешественники пересекали более 3,5 млн раз, что на 25% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом украинцы и граждане третьих стран составляли почти 94% от всех лиц, которые пересекли границу, а граждане Польши – более 6%.

В первом полугодии этого года украинские-польскую границу пересекло более 1,5 млн единиц автотранспорта, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года. Больше всего выросло движение автобусов – на 53% (более 50 тыс.), грузовиков – на 23% (более 431 тыс.), а также личного автотранспорта – на 8% (более 964 тыс.).

В Польше работают примерно 1,5 млн граждан Украины. Их количество за последние семь лет выросло в два-три раза, сообщал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Контекст:

В декабре 2018 года тогдашний министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что в Польше работает 2 млн украинцев, из них 1 млн – легально.

В посольстве Украины в Польше в июле 2019 года рассказали, что количество украинских мигрантов в Польше выросло примерно в пять раз, гражданам Украины выдали 196 тыс. разрешений на жительство в стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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