 

«Родина» оспорит в суде исключение из списка кандидатов в Госдуму футболиста Булыкина

28.07.2021, 6:24, Новости дня
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Центризбирком исключил из списка «Родины» на выборы в Госдуму мастера спорта РФ по футболу Дмитрия Булыкина, партия намерена подать в суд, сообщил лидер объединения, действующий депутат Алексей Журавлев.

«ЦИК РФ по очень спорным и сомнительным основаниям принял решение исключить из списка нашего товарища, мастера спорта РФ по футболу Дмитрия Булыкина», – сообщил Журавлев в своем Twitter.

Он подчеркнул, что в партии «Родина» категорически не согласны с решением Центризбиркома, там намерены добиваться отмены исключения через суд.

Между тем член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что у Булыкина были указаны сведения о владении облигациями восьми зарубежных компаний на момент после подписания им обязательства об отчуждении таких активов, передает РИА «Новости».

По мнению ЦИК, кандидат не выполнил предписанное законом обязательство об отчуждении иностранных финансовых инструментов.

«Мы не без труда выносим это решение, не без дискуссии. Но в данном случае рассмотрение в суде позволит предъявить все документы, которые могут быть предъявлены, и которые комиссия за пределами срока не может принять. Я надеюсь, юридическая служба представит их в суде, и Дмитрий Олегович (Булыкин) примет участие в кампании», – сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Напомним, Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов от «Родины» в количестве 280 человек. Из списка исключены трое кандидатов в связи с наличием у них судимости, сведения о которой они не указали. Также у одного кандидата нашли гражданство иностранного государства, что также стало поводом исключения из списка.



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