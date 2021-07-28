Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Барнауле

В результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Барнауле пострадали два человека, сообщили в мэрии города.

В сообщении говорится, что «хлопок бытового газа» произошел около 09.00 (05.00 мск). Пострадали «пожилая женщина и девочка, они госпитализированы». В главке МЧС по Алтайскому краю сообщили, что взрыв обрушил межкомнатную стену, выбил окна, повредил балкон. Пожара не было, жильцы подъезда эвакуированы, передает ТАСС.