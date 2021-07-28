 

Власти США задумались о частичной обязательной вакцинации

28.07.2021, 5:31, Новости дня
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Для федеральных госслужащих в США вакцинацию от коронавируса могут сделать обязательной, сообщил президент страны Джо Байден.

По его словам, такой вариант «рассматривается». Байден заявил: «Если вы не вакцинированы, вы далеко не так умны, как я думал». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Белый дом еще не принял решения по данному вопросу, но отметила, что «не было заключения, что такое стало бы незаконным».

Псаки дала понять, что власти США поддерживают угрозы бизнеса применить штрафные меры к тем, кто отказался от прививок. «Чем больше народа вакцинировано, тем безопаснее в стране», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, СМИ сообщали, что Байден рассчитывал отойти от повестки с коронавирусом, но «дельта»-штамм помешал этим планам.



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