Instagram решил увеличить максимальную продолжительность видео Reels

Социальная сеть Instagram решила увеличить продолжительность коротких видеороликов Reels до 60 секунд, сообщили в пресс-службе компании Facebook, которой принадлежит соцсеть.

«Сегодня Instagram объявил об увеличении продолжительности коротких развлекательных роликов Reels до 60 секунд. До обновления можно было создавать ролики длительностью только до 30 секунд», – приводит сообщение РИА «Новости».

В компании пояснили, что «это обновление станет частью большой инициативы Instagram и сделает создание и редактирование Reels более удобным для пользователей».

Интерес к формату коротких видеороликов начал возрастать после появления соцсети TikTok. Высокая популярность привела к тому, что другие компании также начали изучать создание аналогичных платформ. Например, Facebook в 2020 году запустил сервис коротких видео Instagram Reels. Также сервис коротких видео YouTube начал работать в России.