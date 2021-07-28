Израиль собрался начать широкую кампанию против производителя мороженого

Правительство Израиля намерено оказать давление на нидерландскую компанию Unilever и ее дочернее предприятие Ben&Jerry’s из-за отказа продавать мороженое на «оккупированных палестинских территориях», сообщают израильские источники.

Производитель популярного в Израиле мороженого Ben&Jerry’s сообщил о намерении прекратить продажи на «оккупированных палестинских территориях», хотя продукция «останется в Израиле по другой договоренности». Axios пишет, что МИД Израиля направил дипмиссиям в Европе и Северной Америке секретную телеграмму, поручив запустить «кампанию давления» на Unilever и Ben&Jerry’s, чтобы принудить их к переговорам.

Как утверждается, в телеграмме сказано, что за оставшиеся «18 месяцев до вступления в силу решения» Unilever и Ben&Jerry’s Израиль должен «попытаться изменить» позицию производителя мороженого. Власти страны намерены «оказать долгосрочное давление на Unilever и Ben&Jerry’s со стороны потребителей, политиков, в СМИ и в соцсетях, чтобы начать диалог с компаниями», передает ТАСС.

В частности планируется привлечь еврейские организации, произраильские правозащитные группы и протестантские общины, которые должны организовать демонстрации напротив офисов компаний и оказать давление на инвесторов и агентов по продажам. Дипломатам Израиля в США поручили выступать за применение законодательства против бойкотов, дивестиций и санкций и поддерживать контакты с губернаторами, мэрами, членами Конгресса США и прокурорами. МИД призвал дипломатов незамедлительно сообщать о новых попытках привлечь другие компании к поддержке позиции Ben&Jerry’s.

Напомним, израильское строительство на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути урегулирования палестино-израильского конфликта. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, Израиль отказался выполнять условия.