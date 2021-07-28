 

Израиль собрался начать широкую кампанию против производителя мороженого

28.07.2021, 5:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство Израиля намерено оказать давление на нидерландскую компанию Unilever и ее дочернее предприятие Ben&Jerry’s из-за отказа продавать мороженое на «оккупированных палестинских территориях», сообщают израильские источники.

Производитель популярного в Израиле мороженого Ben&Jerry’s сообщил о намерении прекратить продажи на «оккупированных палестинских территориях», хотя продукция «останется в Израиле по другой договоренности». Axios пишет, что МИД Израиля направил дипмиссиям в Европе и Северной Америке секретную телеграмму, поручив запустить «кампанию давления» на Unilever и Ben&Jerry’s, чтобы принудить их к переговорам.

Как утверждается, в телеграмме сказано, что за оставшиеся «18 месяцев до вступления в силу решения» Unilever и Ben&Jerry’s Израиль должен «попытаться изменить» позицию производителя мороженого. Власти страны намерены «оказать долгосрочное давление на Unilever и Ben&Jerry’s со стороны потребителей, политиков, в СМИ и в соцсетях, чтобы начать диалог с компаниями», передает ТАСС.

В частности планируется привлечь еврейские организации, произраильские правозащитные группы и протестантские общины, которые должны организовать демонстрации напротив офисов компаний и оказать давление на инвесторов и агентов по продажам. Дипломатам Израиля в США поручили выступать за применение законодательства против бойкотов, дивестиций и санкций и поддерживать контакты с губернаторами, мэрами, членами Конгресса США и прокурорами. МИД призвал дипломатов незамедлительно сообщать о новых попытках привлечь другие компании к поддержке позиции Ben&Jerry’s.

Напомним, израильское строительство на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути урегулирования палестино-израильского конфликта. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, Израиль отказался выполнять условия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.02 / FAZ – в Японии стартовала прививочная кампания, но коллективный иммунитет появится лишь после Олимпиады

05.01 / Во время авиаудара в Мали погибли 100 человек

15.10 / Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру

07.06 / “Я научилась этому очень поздно”. Нина Матвиенко рассказала, почему прощает обидчиков

01.12 / Названо место похорон Ирины Антоновой

17.11 / COVID-19 в Украине. Меньше всего тестированиями охвачена Днепропетровская область

14.02 / Sky – эксперты обвинили вакцинный национализм в подрыве глобальной иммунизации от COVID-19

02.03 / Украинские работники выстроились в огромную очередь на границе с Польшей

01.07 / Берлин назвал санкции США против «Северного потока – 2» вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС

04.09 / Дело об убийстве Шеремета. Суд отобрал присяжных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика