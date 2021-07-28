Гидрометцентр сообщил об экстремально жаркой погоде на Сахалине и в Крыму

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28.07.2021, 5:10, Новости дня
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Экстремально жаркая погода ожидает ряд регионов России: Сахалин, Южно-Курильские острова, Приморский край, Краснодарский край, Ростовскую область и Крым – сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он сообщил, что уже почти неделю «экстремально высокая температура» держится на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском крае. Так, «на Сахалине температура выше 30 градусов». Вильфанд сообщил, что «такая погода сохранится». Она вызвана «теплыми воздушными массами из Японского моря, эти же массы и в Токио, где сейчас, во время Олимпиады, изнемогают от жары».

Кроме того, «жаркая погода наблюдается и на севере Красноярского края – в Эвенкии температура достигает 30–35 градусов», а на Таймыре температура поднимается до 25–26 градусов. «Жара несусветная», – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Жара будет и на юге европейской части России. В Краснодарском крае и Крыму днем прогнозируется 31–36 градусов, в Ростовской области – до 38. При этом «в Крыму даже ночью температура около 24–25 градусов». «Это минимальные значения, и это очень много даже для юга», – отметил Вильфанд.

Напомним, до конца июля в европейской части РФ будут идти дожди. Также сильные дожди и опасный ветер ожидаются на юге Сибири и в большинстве северокавказских республик, прогнозируется экстремально высокая водность на Амуре, а на севере Якутии – холод.



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