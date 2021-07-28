 

В США объяснили нежелание Байдена вводить санкции против Путина

28.07.2021, 4:18, Новости дня
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Американские СМИ со ссылкой на источники заявили, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения.

Politico утверждает, что в команде Байдена не уверены в способности санкций дать ощутимые результаты. Белый дом опасается, что санкции в отношении «российских олигархов» лишь усилят их зависимость от государства. При этом в администрации Байдена ссылаются на санкции, введенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе.

Также утверждается, что США опасаются спровоцировать кризис в России, помня о «хаосе эры после холодной войны» – указывается, что может возникнуть ситуация, при которой российское ядерное оружие попадет в ненадежные руки, передает РИА «Новости».

В 2018 году минфин США составил «кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний РФ и 96 предпринимателей – они, по мнению Вашингтона, составляют российскую элиту.



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