В Украине экс-прокурора приговорили к семи годам тюрьмы за завладение деньгами, которые были вещдоками по делу

Бывший прокурор военной прокуратуры вел процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве, где под подозрением находился командир одной из воинских частей. При обыске по делу были изъяты как вещественные доказательства $38,8 тыс. и 60,5 тыс. грн.

Следствие доказало, что прокурор забрал эти деньги “и распорядился ими по своему усмотрению”. Его действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Дарницкий районный суд города Киева назначил наказание – семь лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего осужденному имущества.

Приговор суда пока не вступил в силу.

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