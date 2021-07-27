 

В Украине экс-прокурора приговорили к семи годам тюрьмы за завладение деньгами, которые были вещдоками по делу

27.07.2021, 23:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший прокурор военной прокуратуры вел процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве, где под подозрением находился командир одной из воинских частей. При обыске по делу были изъяты как вещественные доказательства $38,8 тыс. и 60,5 тыс. грн.

Следствие доказало, что прокурор забрал эти деньги “и распорядился ими по своему усмотрению”. Его действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. 

Дарницкий районный суд города Киева назначил наказание – семь лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего осужденному имущества.

Приговор суда пока не вступил в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.09 / Белоруссия начинает вакцинацию добровольцев российским «Спутником V»

06.10 / Facebook удалила пост Трампа, в котором он сравнил коронавирус с сезонным гриппом

25.08 / Зеленский пожелал Белоруссии избежать украинского сценария

17.06 / Рестораны Москвы решили создать зоны для вакцинированных от COVID клиентов

19.10 / Rolls-Royce назвал цены на новый седан Ghost для России

11.10 / Северная Корея на военном параде показала новую баллистическую ракету

04.01 / В феврале на Марс сядут космические аппараты сразу из трех стран

26.08 / Джонсон опроверг слухи об отставке из-за проблем со здоровьем

03.08 / Кипр отреагировал на выход РФ из налогового соглашения

21.04 / Apple представила новинки – фиолетовый iPhone и брелок-трекер AirTag

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика