“Блатных песен не будет”. В Киеве обновили правила для маршруток и предложили перевозчикам новые договоры

“Победители конкурса на перевозку пассажиров на маршрутах города получили новый договор – самый подробный из существующих до сих пор. В нем – конкретные вещи, которые раньше были формальными”, – заявил он.

В качестве примера Усов привел наличие кондиционера. “Если он и был, это не означало, что он исправен. И что он работает, а перевозчик не жалеет на это горючего”, – отметил чиновник. Теперь, заверяет он, в договоре указано, что летом в салоне должно быть не более 22 градусов, а зимой – не менее 15.

Также водители должны будут носить униформу, обслуживать пассажиров на украинском языке и пройти курсы оказания первой медицинской помощи.

Договоры запрещают любое шумовое (музыка) и визуальное (плакаты, игрушки) загрязнение салона, подчеркнули в КГГА. “Блатных песен и постеров с Сабриной не будет”, – пообещал Усов.

“Водителям под угрозой одностороннего расторжения договоров категорически запрещается курить в салоне автобуса”, – отметили в КГГА.

В каждой маршрутке обязательно должно быть не менее пяти кнопок остановки по требованию. За кабиной водителя должен быть плакат с информацией о перевозчике, личности водителя, правах и обязанностях пассажиров, а также контактные данные. Усов опубликовал пример такого плаката.

Чиновник отметил, что первые автобусы выедут на маршруты по новым правилам уже 28 июля, а перевозчики, которые еще работают по старым договорам, получат дополнительное соглашение с ключевыми пунктами нового договора.

Контекст:

1 июля в Киеве заявили об увольнении руководителя Коммунальной службы перевозок Сергея Савтыря и всех работников предприятия.

В Киеве внедряют новую интеллектуальную транспортную систему видеонаблюдения, которая должна организовать работу транспорта таким образом, чтобы автобусы, маршрутки, троллейбусы или трамваи двигались четко по расписанию, а горожане могли знать конкретное время прибытия транспорта на остановки, сообщили 8 июля в КГГА.

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