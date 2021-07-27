Гидрометцентр обещает весь месяц дожди в европейской части России

До конца июля в европейской части РФ будут идти дожди, «но это не должно приводить в уныние», сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он сообщил, что со среды «прогнозируются в средней полосе, в частности, в Москве, дожди». Однако «погода будет теплой». Как сообщил Вильфанд, «кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду, в ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности». При этом «в первой половине дня 29 июля дожди сохранятся».

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что дожди продлятся в центре европейской части страны до августа, но со второй половины дня в четверг облаков будет меньше, а солнца – больше. Он пояснил, что до конца июля «местами небольшие дожди будут летние, но погода будет вполне комфортной», передает ТАСС.

Напомним, сильные дожди и опасный ветер ожидаются на юге Сибири и в большинстве северокавказских республик, также прогнозируется экстремально высокая водность на Амуре, на Таймыре аномальная жара, а на севере Якутии – холод. Сообщалось, что в последнюю неделю июля в Москву придут ливни и грозы, а также погода до 30 градусов.