 

Гидрометцентр обещает весь месяц дожди в европейской части России

27.07.2021, 22:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

До конца июля в европейской части РФ будут идти дожди, «но это не должно приводить в уныние», сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он сообщил, что со среды «прогнозируются в средней полосе, в частности, в Москве, дожди». Однако «погода будет теплой». Как сообщил Вильфанд, «кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду, в ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности». При этом «в первой половине дня 29 июля дожди сохранятся».

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что дожди продлятся в центре европейской части страны до августа, но со второй половины дня в четверг облаков будет меньше, а солнца – больше. Он пояснил, что до конца июля «местами небольшие дожди будут летние, но погода будет вполне комфортной», передает ТАСС.

Напомним, сильные дожди и опасный ветер ожидаются на юге Сибири и в большинстве северокавказских республик, также прогнозируется экстремально высокая водность на Амуре, на Таймыре аномальная жара, а на севере Якутии – холод. Сообщалось, что в последнюю неделю июля в Москву придут ливни и грозы, а также погода до 30 градусов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.04 / Нардеп Дмитриева: Сбор подписей за отставку Степанова начали в ноябре прошлого года и за это время еще не набрали 150 необходимых голосов

04.05 / В Индии восемь львов заразились коронавирусом – СМИ

08.01 / Пушков сформулировал «доктрину Байдена»

29.04 / Ученые рассказали, почему взгляд на смартфон заразителен

24.12 / Российских водителей предупредили о новых штрафах в 2021 году

27.02 / На Украине обозначили сроки возвращения контроля над Донбассом

27.09 / Пушков высмеял «ужас» Украины от сближения РФ и Белоруссии

24.12 / «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Уран»

13.08 / Гленн Бек – демократы пугают российским вмешательством, забывая, что Байден «куплен» Китаем

25.03 / Renault скоро начнет принимать заказы на Kangoo Van

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика