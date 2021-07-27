Попытки Путина выставить украинцев “россиянами” обречены на поражение – МИД Польши

Чиновник отметил, что “спор памяти” между народами Центральной и Восточной Европы с Россией никуда не исчез, а “борьба за власть над умами и сердцами будет продолжаться”.

В качестве примера Пшидач напомнил о “попытке Путина показать, что украинцы – на самом деле россияне или малороссы”. Пшидач назвал такие высказывания “попытками фальшивой интерпретации” со стороны Москвы. Он добавил, что власти РФ “обречены на поражение, потому что они не опираются на правду”.

Контекст:

2 июля на сайте президента России Владимира Путина на украинском и на русском языках была опубликована статья “Об историческом единстве россиян и украинцев”. Автором материала на 5 тыс. слов указан сам Путин. В нем утверждается, что “россияне и украинцы – один народ, одно целое”, а современная Украина – это “детище советской эпохи”.

Появление статьи глава Кремля анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, “скорее всего, ходили бы гривны”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже после выхода материала 12 июля отметил: “Эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина”.

Зеленский 13 июля обратил внимание на появление украинской версии статьи. “Приятно, что знает украинский язык. Значит, все правильно делаем”, – сказал он.

В украинском и российском сегменте Facebook, Twitter и Telegram статья вызвала бурное обсуждение. “Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ…битесь от нас. Статьи он пишет”, – отреагировал на материал бывший заместитель генерального директора “Укроборонпрома”, экс-нардеп и журналист Мустафа Найем.

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