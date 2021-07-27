 

Уральскому бизнесмену предъявили обвинение за похищение и избиение жены

27.07.2021, 19:18, Новости дня
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Похитившему и избившему свою супругу предпринимателю Дмитрию Трапезникову предъявили обвинение по статье о похищении человека, сообщают СМИ.

По версии следствия, он насильно увез супругу из офиса в Екатеринбурге и сутки избивал ее в коттедже, передает E1.ru.

За насильственное похищение человека с угрозой его жизни или здоровью и применением предметов в качестве оружия Дмитрию грозит до 12 лет заключения, обвинение ему предъявили следователи Верх-Исетского района. Ранее мы рассказывали, что на суде Трапезников просил отпустить его домой.

По версии следствия, после того как жена Трапезникова Александра во второй раз объявила ему, что уходит, бизнесмен приехал к ней в офис на улице Московской 22 июля.

«Он насильно усадил ее в салон своего автомобиля, после чего вывез женщину в коттеджный поселок Георгиевские дачи, откуда потерпевшую освободили сотрудники полиции на следующий день», – пояснили в региональном следственном управлении СК.

Женщина получила черепно-мозговую травму, но подозреваемый не признал вину.

В МВД сообщили, что при осмотре у Трапезникова нашли крупную сумму денег. «[Также у него нашли] 26 банковских карт, печати коммерческих предприятий, а также два зарегистрированных пистолета МР-30 и «Гроза-02» со снаряженными магазинами. Материалы направили в Следственный комитет для процессуального решения» – сообщил глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

У Трапезникова есть судимости за незаконный оборот наркотиков, мошенничество и управление автомобилем в нетрезвом виде. В 2008 году он вышел по условно-досрочному освобождению.

Ранее сообщалось, что Трапезникова отправили под арест на два месяца.



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